La storia nascosta dell’albero di Natale la tiara di Kate e le radici della royal family

Le tradizioni natalizie della royal family nascondono storie affascinanti e radici antiche. Dall’albero di Natale alle preziose tiara di Kate, ogni elemento racconta un capitolo della loro storia e delle loro usanze. Il recente svelamento delle decorazioni a Windsor apre una finestra su un mondo di simboli e significati secolari, intrecciando passato e presente delle famiglie reali.

Il periodo delle festività natalizie si è aperto, per la royal family, con il consueto svelamento delle decorazioni del Castello di Windsor. Quest’anno, però, complice la visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, i riflettori sono stati puntati sulle origini del casato. In particolare i media si sono soffermati su una delle tradizioni natalizie principali dei reali britannici, che nasconde una storia quasi sconosciuta. Natale al Castello di Windsor. Lo scorso 29 novembre, come riportato dalla Bbc, il Palazzo reale ha svelato le nuove decorazioni natalizie nella St. George’s Hall, la sala più ampia del Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La storia nascosta dell’albero di Natale, la tiara di Kate e le radici della royal family

