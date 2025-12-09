La storia infinita del parcheggio scambiatore

Il parcheggio scambiatore di Pistoia rappresenta una delle opere pubbliche con il percorso più lungo e travagliato della città. Dopo anni di attese e modifiche, il progetto si trova nuovamente a un ostacolo inatteso, prolungando ulteriormente i tempi di realizzazione. Un episodio che si inserisce in un contesto di continui cambiamenti e difficoltà amministrative.

PISTOIA Una delle opere pubbliche dall’iter più lungo che la storia cittadina recente ricordi subisce ancora un altro, imprevisto, stop. Stiamo parlando della realizzazione del parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria, che porterà poi anche al ribaltamento degli accessi alla stessa per liberare dal traffico – e dai pullman – piazza Dante Alighieri e tutto il quartiere visti gli altri interventi, soprattutto di mobilità dolce, in via di definizione. Un’opera attesa da tempo e con interesse. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, è arrivato un documento ufficiale del Comune che stoppa l’assegnazione della gara per la realizzazione dell’opera, del valore complessivo di 4,6 milioni di euro, alla Rti composta da Sprovieri Srl di Cosenza e C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La storia infinita del parcheggio scambiatore

