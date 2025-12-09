La storia di Natale riporta in caserma la borsa piena di soldi e incontra la proprietaria | Non finiva più di ringraziarmi

Rimini, 9 dicembre 2025 – “Una bella coincidenza”, riassume così Caterina Bonazza, insegnante dell’istituto Malatesta ma originaria di Porto Garibaldi nel Ferrarese, il gesto che lo scorso mercoledì ha concluso con un lieto fine la disavventura di una ragazza sarda residente a Rimini che aveva poco prima perso la borsa con tutti i documenti e 150 euro in contanti all’interno. Quella stessa borsa che Caterina Bonazza, che insegna accoglienza turistica all’indirizzo serale dell’istituto Malatesta, mercoledì pomeriggio sulla strada per il lavoro ha notato mentre era a bordo della propria bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Natale, riporta in caserma la borsa piena di soldi e incontra la proprietaria: “Non finiva più di ringraziarmi”

