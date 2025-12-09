La storia di Cucinelli | il film documentario Brunello visionario garbato

Oggi nelle sale italiane arriva il film documentario “Brunello, il visionario garbato” di Giuseppe Tornatore, dedicato all’imprenditore e stilista umbro Brunello Cucinelli. L’opera ripercorre la sua carriera e il suo approccio etico e innovativo, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua figura e sul suo ruolo nel panorama italiano contemporaneo.

Nella sale italiane oggi arriva il film " Brunello, il visionario garbato ", la nuova opera cinematografica di Giuseppe Tornatore dedicata all'imprenditore e stilista umbro Brunello Cucinelli, fra i più rappresentativi del panorama italiano contemporaneo. La pellicola, presentata in anteprima mondiale a Roma il 4 dicembre, arriva nei cinema di tutta I talia oggi, domani, e l'11 dicembre. Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri conoscere la storia di un uomo che ha trasformato un sogno personale in un modello culturale. Il film, infatti, racconta qualcosa di più di una biografia, proponendo un viaggio dentro un'idea di impresa che intreccia bellezza, responsabilità sociale e rispetto per la dignità umana.

