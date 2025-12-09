La storia di Cucinelli | il film documentario Brunello visionario garbato

Il film documentario “Brunello, il visionario garbato” di Giuseppe Tornatore racconta la vita e il percorso di Brunello Cucinelli, imprenditore e stilista umbro simbolo dell’eccellenza italiana. Nelle sale italiane, l’opera offre uno sguardo intimo e ispiratore sulla figura di un uomo che ha saputo unire successo e valori etici.

Life&People.it Nella sale italiane oggi arriva il film “ Brunello, il visionario garbato ”, la nuova opera cinematografica di Giuseppe Tornatore dedicata all’imprenditore e stilista umbro Brunello Cucinelli, fra i più rappresentativi del panorama italiano contemporaneo. La pellicola, presentata in anteprima mondiale a Roma il 4 dicembre, arriva nei cinema di tutta I talia oggi, domani, e l’11 dicembre. Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri conoscere la storia di un uomo che ha trasformato un sogno personale in un modello culturale. Il film, infatti, racconta qualcosa di più di una biografia, proponendo un viaggio dentro un’idea di impresa che intreccia bellezza, responsabilità sociale e rispetto per la dignità umana. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

BRUNELLO, IL VISIONARIO GARBATO di Giuseppe Tornatore (2025) - Trailer Ufficiale HD

BRUNELLO, IL VISIONARIO GARBATO di Giuseppe Tornatore (2025) - Trailer Ufficiale HD