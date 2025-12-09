La storia di Aurelia Laurenti uccisa dal compagno a Pordenone che non accettava la separazione

Aurelia Laurenti, 32 anni, e Giuseppe Forciniti si erano conosciuti da giovani, avevano due figli e convivevano in Friuli. Dopo aver scoperto un tradimento, Aurelia decise di lasciarlo. Il 25 novembre 2020, giorno della Giornata contro la violenza sulle donne, lui la uccise con 19 coltellate nella loro casa di Roveredo in Piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

