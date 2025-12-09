La stella di Negroni brilla in Fesa Cup | esordio con trionfo in Slovenia
La stella di Negroni si distingue nel circuito SCI Nordico, brillando al suo debutto in Slovenia. Il giovane atleta di Clusone conquista la vittoria nell’individuale in tecnica libera a Planica, segnando un inizio promettente nella sua carriera e aggiungendo un capitolo importante alla tre giorni di competizioni.
SCI NORDICO. Al debutto nella tappa del circuito continentale, il 20enne di Clusone s’impone nell’individuale in tecnica libera che ha chiuso la tre giorni di Planica. «Felicissimo, ora voglio continuare così». Prova opaca di Bellini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In tutti i nostri #ipertosano! - Danone Duo assortito 98 g – 0,89 € - Mio formaggino classico 125 g – 1,49 € - Negroni prosciutto cotto Stella nazionale 14,90 €/kg - Negroni prosciutto cotto Stella trancio sottovuoto 1/6 – 10,90 €/kg - Entremont formaggio alle noci - facebook.com Vai su Facebook
La stella di Negroni brilla in Fesa Cup: esordio con trionfo in Slovenia - Al debutto nella tappa del circuito continentale di sci nordico, il 20enne di Clusone s’impone nell’individuale in tecnica libera ... Lo riporta ecodibergamo.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
La Voiture Noire di Bugatti unica al mondo quotidiano.net
Nautica e sfruttamento. Presto protocollo ad hoc: "Ma servono controlli" lanazione.it
Allo "Scotto" sboccia la panchina rossa lanazione.it
Giudici che diventano pm: i cambi di funzione in Cassazione mandano in tilt la propaganda del No ilfoglio.it
Movida violenta in San Frediano. Giovane finisce in ospedale lanazione.it