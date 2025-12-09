La startup DeepQ-Dce premiata a Trieste | un successo anche per l' università d’Annunzio

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La formazione imprenditoriale dell’università “d’Annunzio”, in collaborazione con la rete di promotori della Start Cup Abruzzo 2025, porta al successo la startup abruzzese DeepQ-Dce.In occasione della finale nazionale del Premio per l'innovazione 2025, tenutasi a Trieste nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

La formazione imprenditoriale della d’Annunzio porta al successo la startup abruzzese DeepQ-DCE - La formazione imprenditoriale dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti- Lo riporta abruzzolive.it