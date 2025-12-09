La stanza di Marvin Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton | Aveva una risata contagiosa

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo DiCaprio ha condiviso il set con Diane Keaton nel film La stanza di Marvin e, a distanza di anni, ha ricordato l'attrice scomparsa lo scorso ottobre.

La stanza di Marvin - La stanza di Marvin è un film del 1996 di genere drammatico, diretto da Jerry Zaks, con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Diane Keaton, della durata di 98 minuti, è disponibile in streaming. Secondo comingsoon.it