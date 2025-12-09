La stagione terribile continua a Molineux

La stagione dei Wolves prosegue tra difficoltà e risultati deludenti, evidenziando le sfide del club in Premier League. La recente sconfitta contro il Manchester United ha ulteriormente complicato il cammino della squadra, alimentando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco un resoconto aggiornato sulla difficile situazione del club a Molineux.

2025-12-08 23:58:00 Breaking news: I Wolves hanno continuato la loro triste stagione di Premier League con l’ennesima pietosa sconfitta per mano del Manchester United. La squadra di Rob Edwards ha raccolto solo due punti nelle prime 15 partite di questa stagione ed è già a 13 punti dalla salvezza dopo aver perso per l’ottava partita di fila. La retrocessione in campionato è sicuramente già assicurata, così come il fatto che i Wolves saranno ultimi a Natale. Molti tifosi dei Lupi sono rimasti fuori dallo stadio fino al 15° minuto per protestare contro l’attuale prestazione del club dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com