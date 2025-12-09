La sorpresa dei gesuiti svolta all’ateneo gregoriano | Io prima donna ai vertici

Paola Mollo, 41 anni, ha recentemente conquistato una posizione storica come prima donna a ricoprire il ruolo di preside alla facoltà di Studi Orientali dell’Ateneo Gregoriano. La sua esperienza, fatta di sfide e determinazione, rappresenta un passo importante verso l’uguaglianza di genere nel mondo accademico, segnando un nuovo capitolo di inclusione e progresso.

Paola Mollo, 41 anni, è diventata preside della facoltà di Studi Orientali: "Ero l'unica studentessa in una classe di 60 ragazzi. Spero che sia solo l'inizio, di non rimanere sola a lungo".

