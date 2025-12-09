La smania di fotografare il Beato Angelico Il paradosso della reliquia digitale
Sul Beato Angelico e sulla bellezza dei suoi dipinti ha già scritto con autorevolezza Adriano Sofri, lasciando capire perché i comprimari dell’epocale mostra fiorentina – da Filippo Lippi e Lorenzo Monaco in giù – diano al confronto l’impressione di fare ciò che possono. Resta tuttavia il mistero del perché tutti ma proprio tutti i visitatori della mostra fotografino le opere; lo fanno senza distinzione d’età, senza imporre il proprio faccione in un selfie con la Madonna sullo sfondo né improvvisare balletti per TikTok, senza tenere in considerazione che dei capolavori del Beato Angelico esistono in realtà fior di cataloghi per tutte le tasche nonché infinite riproduzioni sul web, meglio illuminate e meglio inquadrate di qualsiasi scatto rubato col telefono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La smania di fotografare il Beato Angelico. Il paradosso della "reliquia" digitale
