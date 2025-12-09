La Siria un anno dopo Assad | il Terroristan della CIA
Un anno dopo la presunta caduta di Assad e l'ascesa di al-Jolani, l'articolo analizza le conseguenze di quel cambiamento politico in Siria, esplorando il ruolo delle potenze straniere e le dinamiche interne che hanno plasmato il paese in questo periodo.
Un anno fa la caduta di Assad e l’ascesa al potere di al-Jolani, attuale presidente della Siria. Così Kevork Almassian sul Ron Paul Institute ricorda quel regime-change iniziato nel 2011. Una nota che spiega perché l’ex terrorista sia stato accolto a braccia aperte da Washington e dall’Occidente. “Cominciamo con la cronologia”, scrive, “perché già solo questa fa pensare che fin dall’inizio si è trattato di un’operazione di intelligence”. “Abu Mohammed al-Jolani era in una prigione gestita dalla CIA in Iraq – Camp Bucca – insieme a un altro nome familiare: Abu Bakr al-Baghdadi. Entrambi furono rilasciati all’inizio del 2011. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Cinema, Middle East Now Festival va oltre la guerra e le ingiustizie. Quest’anno focus su Palestina, Libano, Afghanistan, Iran, Siria, Libia, Iraq
«Oscilliamo tra buio e luce». Un anno dopo la Siria vuole democrazia
Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese
Islam più militarismo, così Ahmad al-Sharaa festeggia un anno di potere in Siria Vai su X
In Siria migliaia di persone hanno affollato le strade di Damasco e delle principali città per celebrare il primo anniversario di quello che è stato battezzato come il "Giorno della liberazione", cioè la caduta degli Assad e la presa del potere da parte delle milizie ji - facebook.com Vai su Facebook
Siria, un anno dopo la caduta di Assad: Al Sharaa deve evitare che il Paese venga divorato dalle lotte confessionali - A un anno dalla caduta di Assad, Ahmad al Sharaa guida la Siria tra riconoscimento internazionale e tensioni confessionali ... Secondo ilfattoquotidiano.it
