La Siria in festa si unisce a Damasco altrove si divide
In un'atmosfera di festa, la Siria si raduna a Damasco, mentre in altre regioni si registrano divisioni. Samer Assaf descrive il suo percorso verso la piazza degli Omayyadi, tra folle di cittadini che condividono un momento di unità e celebrazione in un paese segnato da profonde tensioni.
Samer Assaf è parte del fiume umano che si dirige verso piazza degli Omayyadi a Damasco. «Ero con un paio di amici, ma ci siamo divisi, c’è tanta gente oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Un anno fa in Siria la caduta di Bashar al-Assad e del suo regime: nel Paese, dove la stabilità ancora è lontana, da giorni si celebra la festa della liberazione. - facebook.com Vai su Facebook
#Siria Proclamati due giorni di festa nel primo anniversario dal rovesciamento del presidente Al-Assad. Il Paese, guidato da un anno dall'ex leader affiliato a Daesh, Al Sharaa, attraversa un periodo di cambiamenti con risultati che, però, tardano a venire @rag Vai su X
Siria, un anno senza Assad: la festa e il mistero del presidente al Sharaa - Nei giorni scorsi si è celebrato in diverse città l’anniversario della caduta del regime sanguinario. Riporta editorialedomani.it