La Siria in festa si unisce a Damasco altrove si divide

In un'atmosfera di festa, la Siria si raduna a Damasco, mentre in altre regioni si registrano divisioni. Samer Assaf descrive il suo percorso verso la piazza degli Omayyadi, tra folle di cittadini che condividono un momento di unità e celebrazione in un paese segnato da profonde tensioni.

Samer Assaf è parte del fiume umano che si dirige verso piazza degli Omayyadi a Damasco. «Ero con un paio di amici, ma ci siamo divisi, c’è tanta gente oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

