La sinistra fuori da Atreju ma Meloni disertò un evento ben più importante

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Ghion Atreju non è che l’ennesimo trono che il potere costruisce per sé. Non serve al paese, ai cittadini e a risolvere nessun problema reale. E’ un enorme spazio negativo: colma un vuoto con una voce fuori campo e narra una storia che non combacia con la Storia. Quindi la manfrina sull’opportunità di parteciparvi e l’epilogo lascia il tempo che trova. Poniamo di fare un passo indietro, quel tanto che basta per osservare questa variopinta fauna politica, il cui purgatorio è una curiosa piramide alimentare che ha due apici e nessuna base. Nel 2020 l’allora Governo Conte 2, organizzò gli Stati Generali a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la sinistra fuori da atreju ma meloni disert242 un evento ben pi249 importante

© Ilfattoquotidiano.it - La sinistra fuori da Atreju ma Meloni disertò un evento ben più importante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinistra fuori atreju meloniFini ad Atreju: l’abbraccio di Arianna (che guida la claque), lui ricambia. E in platea si chiedono: ora che farà? - Con l'ex leader delal destra italiana la prima moglie Daniela, la figlia Giuliana e la segretaria di sempre Rita Marino. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Fuori Atreju Meloni