di Paolo Ghion Atreju non è che l’ennesimo trono che il potere costruisce per sé. Non serve al paese, ai cittadini e a risolvere nessun problema reale. E’ un enorme spazio negativo: colma un vuoto con una voce fuori campo e narra una storia che non combacia con la Storia. Quindi la manfrina sull’opportunità di parteciparvi e l’epilogo lascia il tempo che trova. Poniamo di fare un passo indietro, quel tanto che basta per osservare questa variopinta fauna politica, il cui purgatorio è una curiosa piramide alimentare che ha due apici e nessuna base. Nel 2020 l’allora Governo Conte 2, organizzò gli Stati Generali a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sinistra fuori da Atreju ma Meloni disertò un evento ben più importante