La Signora del Rof Il giorno di Paola Tittarelli | Ha dato molto al festival e alla nostra città

Il 2023 segna un momento speciale per la città, con un tributo a Paola Tittarelli, figura emblematica del festival e della comunità. La cerimonia celebrativa trasforma la sala consiliare in un mosaico di colori e riconoscimenti, lasciando temporaneamente da parte le tensioni politiche. Un’occasione per riconoscere il valore e l’impatto di una donna che ha lasciato un segno indelebile.

Per un po' di tempo le mozioni, le interrogazioni e gli scontri politici finiranno in un angolo. E un trionfo di colori invaderà la sala del consiglio comunale che mai come oggi sembrerà avere i toni giusti sotto ogni punto di vista. E' infatti il giorno di Paola Pierangeli Tittarelli, che intorno alle 15.30 riceverà l'omaggio della cittadinanza benemerita per tutto quello che ha dato al Rossini Opera Festival. I suoi ricevimenti nella villa del San Bartolo sono come le date segnate di rosso sul calendario: non mancano mai. E può anche sembrare un vezzo, ma un festival lirico senza il dopofestival rischia di essere monco, specie quando ha un respiro internazionale come quello dedicato a Rossini.

