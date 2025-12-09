La sfida di Matteo | Raccolta fondi per la carrozzina simile a un quad

Matteo, un giovane di Macerata, ha deciso di festeggiare il suo trentesimo compleanno affrontando una sfida speciale: raccogliere fondi per una carrozzina innovativa, simile a un quad. Un progetto che unisce solidarietà e determinazione, simbolo della sua voglia di vivere e di superare gli ostacoli.

Macerata, 9 dicembre 2025 - "Ho compiuto trent’anni e voglio celebrare la vita, le sfide superate e i sogni che ancora coltivo". Si presenta così Matteo Scalini di Apiro, affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una malattia genetica ereditaria. È un ragazzo molto attivo, ama lo sport e i motori. Da più di quindici anni gioca nei Dolphins Ancona H.C., la squadra di hockey in carrozzina. Ed è in prima linea nella promozione della ricerca scientifica sulle distrofie e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità: da qualche mese è presidente della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) sezione di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it