La serie horror più erotica del 2025 di a24 il prossimo grande successo del cinema

Nell'ambito della produzione di graphic novel con forte impronta innovativa e di rilievo, "Somna" si distingue come vincitore dell'Eisner Award 2024 come Migliore Nuova Serie. Questa proposta editoriale, distribuita da DSTLRY, presenta una narrativa avvolgente che combina elementi di horror storico, fantasia e sensualità, ambientata nel XVII secolo in Inghilterra durante i processi alle streghe. L'opera è il risultato di una collaborazione tra le talentuose autrici Becky Cloonan e Tula Lotay, che hanno dato vita a un racconto che esplora le tensioni tra desiderio, repressione e rituali soprannaturali.