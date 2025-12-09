La Serie A resta in Italia | verso lo stop al progetto Australia per Milan-Como
La trasferta in terra australiana di Milan e Como rischia di restare solo un progetto sulla carta. A due mesi dall’ipotetica data della prima volta di un match di campionato giocato all’estero (8 febbraio 2026), il processo che deve portare al viaggio dall’altra parte del mondo i due club rischia di finire su un binario morto. Tecnicamente manca soltanto il via libera della Fifa dopo quelli, spesso non convinti, di Figc e Uefa. Nella realtà l’ok della AFC (la confederazione asiatica) e della federcalcio australiana contengono una serie di vincoli che rendono di fatto inutile e impossibile la trasferta di Milan e Como. 🔗 Leggi su Panorama.it
