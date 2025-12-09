La seccatura dei tribunali | così si prova a liquidare la giustizia internazionale

Un ampio gruppo di esperti legali europei ha scritto alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, chiedendo di proteggere l’indipendenza dei giudici della Corte Penale Internazionale (ICC) dalle sanzioni statunitensi decise a metà agosto, evidenziando le tensioni e le sfide che attraversano la giustizia internazionale.

Un folto numero di giuristi, avvocati, magistrati, docenti universitari di molti paesi europei ha inviato alla presidente Roberta Metsola e alle persone che compongono l'Ufficio del Parlamento Europeo una lettera che chiede di tutelare l'indipendenza dei giudici dell'ICC, la Corte Penale Internazionale, dalle sanzioni decise lo scorso 20 agosto dal governo degli Stati Uniti. Sono 6 giudici e 3 procuratori che "autorizzarono" l'emissione del mandato d'arresto contro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, imputati di crimini di guerra e contro l'umanità. L'effetto delle sanzioni è di inserire i magistrati coinvolti nella stessa lista nera finanziaria che annovera le persone dichiarate terroriste o narcotrafficanti o mafiose.