La sconfitta nel derby contro la Vigor ha inevitabilmente lasciato delle scorie Palestini | Basta con l’alibi della classifica bisogna mettercela tutta Il Castelfidardo ci ricasca | Non dobbiamo mai mollare

Dopo la sconfitta nel derby contro la Vigor, il Castelfidardo si trova a dover affrontare le conseguenze di un momento complicato. Le parole di Palestini e le parole di incoraggiamento dal team evidenziano la volontà di reagire e non mollare, cercando di risollevare le sorti di una stagione difficile e di ritrovare la fiducia sul campo.

Il pari casalingo contro il Giulianova della scorsa settimana sembra già un lontano ricordo. Al Bianchelli di Senigallia è tornato il Castelfidardo che si è visto molte volte in questa stagione. Con un primo tempo sottotono, un approccio sbagliato. Con l’ex Nicholas Caprari che ne approfitta subito, segnando dopo una manciata di minuti il gol che serve per indirizzare la partita in discesa per i vigorini (che hanno raddoppiato poi nel secondo tempo) in una salita infinita invece per il Castelfidardo. Quest’ultimo esce fuori solo nel secondo tempo, troppo tardi. Fidardensi più determinati nella ripresa, ma trovano nel portiere di casa, Novelli, un ostacolo insormontabile, soprattutto sul colpo di testa di Gallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sconfitta nel derby contro la Vigor ha inevitabilmente lasciato delle scorie, Palestini: "Basta con l’alibi della classifica, bisogna mettercela tutta». Il Castelfidardo ci ricasca: "Non dobbiamo mai mollare»

