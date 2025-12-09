IL BOTTO DI ALEX VINATZER. I segnali erano stati già belli forti, mancava un po’ la prima manche nelle gare iniziali. L’ultimo secondo posto azzurro in gigante risaliva a Luca De Aliprandini in Alta Badia nel 2021. E’ stato veramente molto bravo. Col n.19 realizzare il 10° tempo è tanta roba. Nella seconda frazione ha sciato come a Soelden e Copper Mountain, anzi ancora meglio, perché è partito con il 21 su pista già segnata. La sua evoluzione, spero definitiva, è molto semplice: in questo momento è molto più forte in gigante che in slalom. Speriamo che ora trovi una nuova dimensione anche tra i pali stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Vinatzer antagonista di Odermatt? Magari… Goggia in linea con le aspettative”