La Scandone del 2000 al PalaDelMauro si celebra il 25° anniversario della storica promozione in A

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scandone Avellino è lieta di annunciare che, in occasione della prossima gara di campionato in programma sabato 13 dicembre al PalaDelMauro alle ore 20 contro San Paolo Ostiense Basket, il club vivrà un momento di speciale rilevanza storica ed emotiva. La società biancoverde celebrerà il 25°. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Derby Campano al PalaDelMauro: Scandone Avellino – Pallacanestro Angri

scandone 2000 paladelmauro celebra"La Scandone del 2000", al PalaDelMauro si celebra il 25° anniversario della storica promozione in A - La Scandone Avellino è lieta di annunciare che, in occasione della prossima gara di campionato in programma sabato 13 dicembre al PalaDelMauro alle ore 20 contro San Paolo Ostiense Basket, il club viv ... today.it scrive