La salute maschile in Italia | i problemi di cui si parla poco

L'attenzione alla salute maschile in Italia spesso rimane sottovalutata, con molti uomini che tendono a mantenere riservate le proprie difficoltà. Questo articolo esplora i problemi di salute maschile poco discussi, evidenziando l'importanza di una maggiore consapevolezza e prevenzione per migliorare il benessere complessivo.

La maggior parte degli uomini italiani è orgogliosa di tenere le cose per sé. Ripariamo l’auto, portiamo la spesa su per cinque rampe di scale e ci lamentiamo raramente. Tuttavia, ci sono problemi di salute che peggiorano proprio perché tendiamo a nasconderli: ipertrofia prostatica, perdita prematura dei capelli, aumento di peso dopo i 40 anni, calo dei livelli di testosterone e disfunzioni sessuali. Nessuno di questi problemi è raro o vergognoso e quasi tutti possono essere prevenuti o gestiti se diagnosticati precocemente. La prostata è una preoccupazione per ogni uomo. Dopo i 50 anni, la prostata inizia a dare segni di sé. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it