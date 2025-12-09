la ruota della fortuna puntata che profuma di natale gerry scherza sul peso di samira

Lunedì 8 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati in televisione con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, un appuntamento che si distingue anche durante le festività natalizie. La puntata, ricca di emozioni e momenti divertenti, si inserisce perfettamente nel clima di festa, offrendo intrattenimento e allegria agli spettatori.

Lunedì 8 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati in tv con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: un appuntamento amatissimo che tiene compagnia anche nelle serate di festa. Tra battute, imprevisti e quel ritmo leggero che ormai è parte del format, la puntata ha regalato un nuovo campione. “La Ruota della Fortuna”, aria di festa in studio per l’immacolata. Dicembre porta con sé aria di feste e, anche in casa Scotti–Lui, l’atmosfera natalizia è ormai protagonista. Tra luci, addobbi e un clima da “vigilia anticipata”, nella puntata di lunedì 8 dicembre Gerry riaccende la magica ruota in una sfida che ha visto tornare il campione Roberto, deciso a difendere il titolo contro Ilaria da Bordighera e Alessandro da Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it