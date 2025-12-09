la ruota della fortuna il campione alessandro stupisce gerry colpo basso sul finale

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, continua a conquistare il pubblico con il suo format coinvolgente e momenti di suspense. Tra sorprese e colpi di scena, il programma si distingue come uno degli appuntamenti preferiti delle serate, confermando il successo della trasmissione e l’affetto degli spettatori verso il conduttore.

Il pre-serale di Canale 5 ormai è un solo volto: quello di Gerry Scotti. Il conduttore non sbaglia un colpo, regalando ogni sera leggerezza e divertimento ai telespettatori che lo premiano con ascolti record. La puntata del 9 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata, come di consueto, emozionante. Il programma d'altronde ha tutti i numeri per appassionare e lasciare col fiato sospeso, fra vincite altissime e colpi di scena. La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. A dominare la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è la sfida consueta fra Gerry Scotti e Samira Lui. I due formano ormai una coppia affiatata e i loro scambi di battute nello show sono sempre più divertenti.