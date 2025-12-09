La Ruota della Fortuna il campione Alessandro stupisce Gerry Colpo basso sul finale
La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, continua a conquistare il pubblico con il suo format coinvolgente e momenti di suspense. Tra sorprese e colpi di scena, il programma si distingue come uno degli appuntamenti preferiti delle serate, confermando il successo della trasmissione e l’affetto degli spettatori verso il conduttore.
Il pre-serale di Canale 5 ormai è un solo volto: quello di Gerry Scotti. Il conduttore non sbaglia un colpo, regalando ogni sera leggerezza e divertimento ai telespettatori che lo premiano con ascolti record. La puntata del 9 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata, come di consueto, emozionante. Il programma d’altronde ha tutti i numeri per appassionare e lasciare col fiato sospeso, fra vincite altissime e colpi di scena. La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. A dominare la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è la sfida consueta fra Gerry Scotti e Samira Lui. I due formano ormai una coppia affiatata e i loro scambi di battute nello show sono sempre più divertenti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento
Eugenio, l'architetto ferrarese campione de 'La Ruota della Fortuna'. Con un doppio premio
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Cosa faccio quando va in onda"
Toysland Giocheria. . È ufficiale: La Ruota della Fortuna sta per tornare! Preparatevi a vivere l’emozione del celebre gioco che ha fatto divertire milioni di persone: presto sarà di nuovo disponibile nei negozi Toysland e sul sito https://bit.ly/49KYfBa! No - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. Colpo basso sul finale - A La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry Scotti con la sua bravura. Da dilei.it
PS5, Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026, con Halo e Wolverine ma niente GTA 6 game-experience.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia il match delle toscane! oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it
Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia». Ma il cellulare è ancora sotto ... leggo.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com