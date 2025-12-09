La Ruota della Fortuna il campione Alessandro stupisce Gerry Colpo basso sul finale

Dilei.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, continua a conquistare il pubblico con il suo format coinvolgente e momenti di suspense. Tra sorprese e colpi di scena, il programma si distingue come uno degli appuntamenti preferiti delle serate, confermando il successo della trasmissione e l’affetto degli spettatori verso il conduttore.

Il pre-serale di Canale 5 ormai è un solo volto: quello di Gerry Scotti. Il conduttore non sbaglia un colpo, regalando ogni sera leggerezza e divertimento ai telespettatori che lo premiano con ascolti record. La puntata del 9 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata, come di consueto, emozionante. Il programma d’altronde ha tutti i numeri per appassionare e lasciare col fiato sospeso, fra vincite altissime e colpi di scena. La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. A dominare la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è la sfida consueta fra Gerry Scotti e Samira Lui. I due formano ormai una coppia affiatata e i loro scambi di battute nello show sono sempre più divertenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna il campione alessandro stupisce gerry colpo basso sul finale

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. Colpo basso sul finale

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento

Eugenio, l'architetto ferrarese campione de 'La Ruota della Fortuna'. Con un doppio premio

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Cosa faccio quando va in onda"

ruota fortuna campione alessandroLa Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. Colpo basso sul finale - A La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry Scotti con la sua bravura. Da dilei.it