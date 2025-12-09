La rivincita di Valentina Gemetto | sacrifici motivazioni e nuovi obiettivi

Valentina Gemetto torna in scena con determinazione, condividendo il suo percorso fatto di sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi. In questa intervista, approfondiamo la sua crescita nel mezzofondo italiano e i progetti futuri, offrendo uno sguardo sulla sua rinascita sportiva e sulla passione che la spinge a continuare a correre verso nuovi traguardi.

Per il nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospitiamo una protagonista del mezzofondo italiano: Valentina Gemetto. L'atleta piemontese classe 1997 ha attraversato una delle pagine più delicate della sua carriera con la squalifica per doping del 2019, inizialmente fissata a un anno e poi estesa a due. La pena restò comunque inferiore ai canonici quattro anni, perché a Gemetto venne riconosciuta l'assenza di finalità prestative nell'assunzione della sostanza proibita. Dopo aver pensato di abbandonare definitivamente l'atletica, Gemetto ha trovato la forza di rialzarsi, ricostruire la propria motivazione e tornare a correre.

