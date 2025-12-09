La riproduzione del Tempio di Serapide nel presepe napoletano

L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide come simbolo di rinascita per Pozzuoli nella Parrocchia di Santa Maria. Nella Chiesa di Santa Maria a Pozzuoli, la comunità parrocchiale celebra un evento unico nel suo genere: un presepe che, per la prima volta, unisce la tradizione presepiale napoletana all’eredità archeologica dell’Antica . 🔗 Leggi su 2anews.it

