La riforma della sanità regionale approda in consiglio

9 dic 2025

La riforma del sistema sanitario regionale, approvata dalla giunta e dal Consiglio delle autonomie locali, arriva ora in consiglio regionale. Un passo importante nel processo di modifica delle strutture e delle politiche sanitarie locali, volto a migliorare l’efficienza e l’offerta dei servizi sanitari sul territorio.

Dopo il via libera in giunta a inizio novembre e dal Consiglio delle autonomie locali a fine mese, approda in consiglio regionale la riforma del sistema sanitario regionale. La seduta è calendarizzata dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 di oggi, martedì 9 dicembre 2025, con prosecuzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

