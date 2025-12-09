La Promessa Anticipazioni Spagnole | Martina E L’Amore Per Adriano!
Tradimenti, accuse e sentimenti nascosti sconvolgono gli equilibri della tenuta. Scopri tutto quello che è successo. Nel cuore del palazzo de La Promesa, i segreti si moltiplicano a un ritmo vertiginoso, minacciando di travolgere ogni equilibrio costruito con fatica. Lorenzo, infiammato dalla gelosia, pretende spiegazioni da Ángela riguardo alla sua crescente vicinanza con Beltrán. I suoi sospetti si fanno sempre più accesi, convinto che tra i due ci sia ben più di una semplice amicizia. Ma se Ángela resta vaga, il capitano vede conferme ovunque, deciso a scoprire la verità. Nel frattempo, Leocadia si mostra più spietata che mai. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Scopri altri approfondimenti
La Promessa, anticipazioni dall’8 al 14 dicembre 2025: il ritorno di Adriano - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni spagnole: Maria vede Carlo, il padre del bambino che aspetta - Carlo si presenta alla tenuta per un confronto con Maria: la cameriera è a disagio, mentre Samuel la sprona a parlare con lui per un chiarimento ... Lo riporta it.blastingnews.com