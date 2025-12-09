La principessina Charlotte e quell' accessorio per capelli che sembra essere uscito da un cassetto di mamma Kate Middleton
La piccola, qualche giorno fa, ha sfoderato una delle acconciature preferite dalla madre impreziosendola con un accessorio che sembra essere uscito da uno dei suoi cassetti. La sintonia beauty tra mamma e figlia è sempre più tangibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
