La principessina Charlotte e quell' accessorio per capelli che sembra essere uscito da un cassetto di mamma Kate Middleton

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola, qualche giorno fa, ha sfoderato una delle acconciature preferite dalla madre impreziosendola con un accessorio che sembra essere uscito da uno dei suoi cassetti. La sintonia beauty tra mamma e figlia è sempre più tangibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

