La Prima del Teatro alla Scala a Milano non è stata solo l’apertura della stagione lirica ma anche una passerella di alta eleganza

e ricercate scelte di stile. Per il debutto milanese dell’opera Lady Macbeth di Šostakovi?, Pierfrancesco Favino si è presentato in uno smoking sartoriale impeccabile, mentre Anna Ferzetti ha scelto un abito dalle nuance profonde e ricami scintillanti. Entrambi firmati Giorgio Armani. Mahmood ha osato un abito tre pezzi d’ispirazione barocca di Versace, con dettagli metallici e gilet decorato. Un approccio originale nell’ambito di un dress code tradizionalmente austero. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La Prima del Teatro alla Scala a Milano non è stata solo l’apertura della stagione lirica, ma anche una passerella di alta eleganza

Università degli Studi di Salerno, al via l’8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure: in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno

La prima scuola di teatro. Sarà nella città del Dramma. È rivolta agli adolescenti

Chieti celebra la prima edizione del Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo al Teatro Marrucino

Il più elegante alla Prima della Teatro alla Scala. Impeccabile come ogni anno. Perfetto. Ps non sono io - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Secondo tg24.sky.it