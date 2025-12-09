La Prima del Teatro alla Scala a Milano non è stata solo l’apertura della stagione lirica ma anche una passerella di alta eleganza
e ricercate scelte di stile. Per il debutto milanese dell'opera Lady Macbeth di Šostakovi?, Pierfrancesco Favino si è presentato in uno smoking sartoriale impeccabile, mentre Anna Ferzetti ha scelto un abito dalle nuance profonde e ricami scintillanti. Entrambi firmati Giorgio Armani. Mahmood ha osato un abito tre pezzi d'ispirazione barocca di Versace, con dettagli metallici e gilet decorato. Un approccio originale nell'ambito di un dress code tradizionalmente austero.
