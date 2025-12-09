La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme sostituita bandiera Onu con quella israeliana e sequestrati pc - VIDEO

A denunciare l'episodio è stato il direttore dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini, il quale ha anche riferito che sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altre attrezzature La polizia di Israele irrompe nella sede dell'Unwra a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la polizia di israele irrompe nella sede unrwa a gerusalemme sostituita bandiera onu con quella israeliana e sequestrati pc video

La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e sequestrati pc

