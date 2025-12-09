La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme sostituita bandiera Onu con quella israeliana e sequestrati pc - VIDEO
A denunciare l'episodio è stato il direttore dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini, il quale ha anche riferito che sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altre attrezzature La polizia di Israele irrompe nella sede dell'Unwra a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». Polizia schierata con agenti in assetto antisommossa
ProPal al porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». La polizia in assetto antisommossa ferma il corteo con gli idranti
Portavoce Polizia Israele: Nessun aiuto per Gaza sulla Flotilla, solo una questione di follower – Il video
Miliziani di Hamas e membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa lunedì sono andati alla ricerca del corpo dell'ultimo ostaggio israeliano rimasto a Gaza, un agente di polizia ucciso il 7 ottobre 2023 durante l'attacco a Israele. - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, le news: polizia israele irrompe in sede Unrwa Vai su X
La denuncia del direttore Unrwa: "Irruzione polizia Israele in nostra sede" - Irruzione della polizia israeliana nella sede dell'Unwra a Gerusalemme est questa mattina, ha denunciato il direttore dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini. Segnala msn.com
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it