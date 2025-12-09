Busto Arsizio (Varese), 9 dicembre 2025 – "Non c'è spazio per una riduzione della pena". Con queste parole il pubblico ministero di Busto Arsizio Giulia Grillo ha chiuso la discussione nel processo per l'omicidio di Andrea Bossi chiedendo la condanna all'ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi poco più che ventenni accusati del delitto avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024 nell'abitazione di via Mascheroni a Cairate, nel Varesotto, dove Bossi, 26 anni, viveva. Una serata fra i tre, a casa del più grande del gruppo, finita in tragedia. Bossi ucciso con una coltellata al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, meritano l’ergastolo”