La Petite Messe Solennelle di Rossini con il Coro del Friuli Venezia Giulia 10 dicembre

Udine20.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre, alle 20, la Fondazione Luigi Bon ospiterà l'esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini, interpretata dal Coro del Friuli Venezia Giulia. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica classica, che rinnova l'appuntamento con le grandi orchestre e cori nella stagione musicale della fondazione.

La grande musica classica nuovamente protagonista nella stagione della  Fondazione Luigi Bon.  Mercoledì 10 dicembre  alle  20.30, il  Teatro Paolo Maurensig  ospiterà nientemeno che la  Petite Messe Solennelle, di  Gioachino Rossini, fra i più grandi operisti della storia della musica. Al Maurensig il pubblico potrà ascoltare questa appassionata composizione sacra nella versione per due pianoforti – con le pianiste  Ilaria Locatelli  e  Sabrina Reale  -, l’armonium di  Massimiliano Raschietti, e con il  Coro del Friuli Venezia Giulia, preparato dal maestro  Cristiano Dell’Oste  e diretto da  Mario Lanaro. 🔗 Leggi su Udine20.it

la petite messe solennelle di rossini con il coro del friuli venezia giulia 10 dicembre

© Udine20.it - La Petite Messe Solennelle di Rossini con il Coro del Friuli Venezia Giulia. 10 dicembre

Altre letture consigliate

petite messe solennelle rossiniLa Petite Messe Solennelle di Rossini con il Coro del Friuli Venezia Giulia. 10 dicembre - La grande musica classica nuovamente protagonista nella stagione della Fondazione Luigi Bon. Riporta udine20.it

Cerca Video su questo argomento: Petite Messe Solennelle Rossini