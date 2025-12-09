la petite messe solennelle di rossini con il coro del friuli venezia giulia 10 dicembre

Il 10 dicembre, alle 20, la Fondazione Luigi Bon ospiterà l'esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini, interpretata dal Coro del Friuli Venezia Giulia. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica classica, che rinnova l'appuntamento con le grandi orchestre e cori nella stagione musicale della fondazione.

La grande musica classica nuovamente protagonista nella stagione della Fondazione Luigi Bon. Mercoledì 10 dicembre alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig ospiterà nientemeno che la Petite Messe Solennelle, di Gioachino Rossini, fra i più grandi operisti della storia della musica. Al Maurensig il pubblico potrà ascoltare questa appassionata composizione sacra nella versione per due pianoforti – con le pianiste Ilaria Locatelli e Sabrina Reale -, l’armonium di Massimiliano Raschietti, e con il Coro del Friuli Venezia Giulia, preparato dal maestro Cristiano Dell’Oste e diretto da Mario Lanaro. 🔗 Leggi su Udine20.it