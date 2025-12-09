La Pennicanza Fiorello affonda la sinistra | Bei democratici e ora insultatemi pure

Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello si scaglia contro la sinistra, commentando con ironia e sarcasmo la situazione politica. Il programma, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, continua a essere un punto di riferimento per analisi pungenti e divertenti sulla scena italiana.

Nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Fiorello apre con l'attualità: "Oggi è la Giornata mondiale contro la corruzione. E chi ha deciso di festeggiare? Roberto Palumbo, primario del Sant’Eugenio di Roma, arrestato in flagranza mentre intascava una tangente - commenta leggendo un articolo di giornale -. Il bello? È nefrologo, quindi si occupa dei reni: sa fare bene i calcoli. Indovinate un po’ il suo cantante preferito? Tony Reni. Con la canzone 'Quanto quanto quanto'. Le intercettazioni? Paurose, c'è il filmato in cui la mazzetta passa proprio davanti alla telecamera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it