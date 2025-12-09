La Pennicanza Fiorello affonda la sinistra | Bei democratici e ora insultatemi pure
Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello si scaglia contro la sinistra, commentando con ironia e sarcasmo la situazione politica. Il programma, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, continua a essere un punto di riferimento per analisi pungenti e divertenti sulla scena italiana.
Nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Fiorello apre con l'attualità: "Oggi è la Giornata mondiale contro la corruzione. E chi ha deciso di festeggiare? Roberto Palumbo, primario del Sant'Eugenio di Roma, arrestato in flagranza mentre intascava una tangente - commenta leggendo un articolo di giornale -. Il bello? È nefrologo, quindi si occupa dei reni: sa fare bene i calcoli. Indovinate un po' il suo cantante preferito? Tony Reni. Con la canzone 'Quanto quanto quanto'. Le intercettazioni? Paurose, c'è il filmato in cui la mazzetta passa proprio davanti alla telecamera.
La Pennicanza al via su Radio2: Biggio in studio, Fiorello in collegamento
Fiorello e biggio tornano con la pennicanza
Fiorello si è ripreso e alla Pennicanza ci sono pure Carla Bruni e Stefano De Martino
Omaggio ai 50 anni di Rimmel Oggi alla Pennicanza il nostro Fiorello ci ha regalato un momento di pura magia, cantando uno dei capolavori assoluti della musica italiana: “Rimmel”, che proprio quest’anno compie 50 anni. Un omaggio pieno di emozi - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello a La Pennicanza, la battuta feroce e la proposta dopo Sandokan - Fiorello nella puntata de “La Pennicanza” ironizza in modo pungente sull’arresto eccellente. Riporta dilei.it
