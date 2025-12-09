La pena il mea culpa e l’autocontrollo | il recupero dei detenuti da Codice Rosso

L’articolo esplora il percorso di recupero di detenuti coinvolti nel progetto Codice Rosso Monza, focalizzandosi su temi come la pena, il mea culpa e l’autocontrollo. Attraverso testimonianze e riflessioni, si evidenzia come il percorso di consapevolezza e riabilitazione possa favorire un vero recupero personale e sociale.

Monza – “Soffrire in carcere mi ha aperto gli occhi”. “Questi mesi mi hanno aiutato a condividere, quando un sorriso quando una lacrima, per arrivare a colmare quei vuoti scavati dagli errori commessi”. “Ho riscoperto la parte buona di me”. Parole dalla casa circondariale di Monza. A pronunciarle, quegli undici detenuti che hanno accettato di seguire il progetto “RESPONS-ABILI”, un percorso trattamentale pensato, costruito e realizzato daIl’Area Educativa della casa circondariale di Monza in collaborazione con il C.A.V. (Centro Anti Violenza) White Mathilda di Desio, rivolto a chi sta scontando una pena per il reato di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La pena, il mea culpa e l’autocontrollo: il recupero dei detenuti da Codice Rosso

