La Parola Nuda torna la rassegna di performance teatrali basate su testi lirici

A Messina torna “La Parola Nuda”, la rassegna di performance teatrali ispirate ai testi lirici. Alla sua terza edizione, l’evento si svolgerà dal 9 al 19 dicembre 2025, con la direzione artistica di Dario Tomasello e Gigi Spedale, offrendo un’occasione unica per esplorare l’intersezione tra teatro e lirica.

