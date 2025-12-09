La Parola Nuda torna la rassegna di performance teatrali basate su testi lirici
A Messina torna “La Parola Nuda”, la rassegna di performance teatrali ispirate ai testi lirici. Alla sua terza edizione, l’evento si svolgerà dal 9 al 19 dicembre 2025, con la direzione artistica di Dario Tomasello e Gigi Spedale, offrendo un’occasione unica per esplorare l’intersezione tra teatro e lirica.
Messina si prepara ad accogliere la terza edizione de "La Parola Nuda", rassegna di performance teatrali basate su testi lirici, a cura di Dario Tomasello e Gigi Spedale, in programma tra il 9 e il 19 dicembre 2025. Il progetto è promosso da Mana Chuma Teatro nell'ambito di EPIC, iniziativa.
