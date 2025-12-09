La parola della settimana | Tedoforo
Dal 1960, l’anno in cui è stato introdotto, il cerimoniale olimpico prevede che il sacro fuoco che sancisce simbolicamente l’apertura dei Giochi, in ricordo della sede originaria di svolgimento, venga acceso qualche mese prima nel sito archeologico di Olimpia. La fiaccola olimpica, arrivata in volo giovedì scorso a Roma dalla Grecia, dov’era stata accesa a Olimpia il 26 novembre, e consegnata lo stesso giorno al presidente Mattarella dalla tennista Jasmine Paolini, ha iniziato sabato, allo Stadio dei Marmi al Foro Italico, il lungo viaggio per la penisola che la porterà alla sua destinazione finale, la città di Milano (dove si apriranno, il 6 febbraio 2026, i Giochi Olimpici invernali), di tedoforo in tedoforo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
