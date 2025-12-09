La Palestina il ddl Delrio e la repressione del sapere

L'articolo analizza il dibattito sulla possibile revisione della definizione IHRA di antisemitismo e le implicazioni di questa scelta, con particolare attenzione alle relazioni tra Palestina, legislazione italiana e la tutela del sapere. Viene esplorato come queste dinamiche possano influenzare le libertà di ricerca e di espressione, evidenziando le tensioni tra politica e diritti civili.

Nelle discussioni in corso sulla potenziale trasformazione della screditata definizione IHRA (International holocaust remembrance alliance) di antisemitismo in strumento sanzionatorio, che i quattro ddl finora presentati aspirano ad applicare a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Palestina, il ddl Delrio e la repressione del sapere

Altri contenuti sullo stesso argomento

PALESTINA ANTISEMITISMO, GLI INTELLETTUALI EBRAICI CONTRO I DDL DELRIO&C. L'iniziativa. Il messaggio di studiosi e scrittori, tra cui Foa, Lerner e Ginzburg: “Criticare Israele non è antisemitismo, ma è libertà” di Tommaso Rodano FQ - 06.12.2025 - - facebook.com Vai su Facebook

Il senatore Graziano Delrio, vicino a Sinistra per Israele, coautore del Jobs Act, era andato mesi fa a trovare il ministro degli Esteri, quel Gideon Sa'ar che ha sempre confermato il no alla Palestina, scattando photo-op sorridenti. Incontri definiti "fruttuosi" sui soc Vai su X

Delrio e il ddl che equipara antisemitismo e antisionismo. Ecco cosa ha detto quando lo ha presentato alle associazioni Italia-Israele - L'ex ministro ha presentato la sua proposta di legge all'Unione delle associazioni Italia- Si legge su ilfattoquotidiano.it