La pagina dedicata alle app non sicure rilevate da Play Protect è in rollout

Tuttoandroid.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta distribuendo una pagina che mostra le app non sicure per il "Rilevamento minacce in tempo reale" dei Google Play Protect Services. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la pagina dedicata alle app non sicure rilevate da play protect 232 in rollout

© Tuttoandroid.net - La pagina dedicata alle app non sicure rilevate da Play Protect è in rollout

Chi è Francesco Vullo, artista e ideatore di The Pink Lemonade, realtà d’arte contemporanea che curerà la pagina Instagram di Vanity Fair durante la settimana dedicata all’arte

Google prepara una pagina dedicata alle app non sicure rilevate da Play Protect

pagina dedicata app sicureLa pagina dedicata alle app non sicure rilevate da Play Protect è in rollout - Google sta distribuendo una pagina che mostra le app non sicure per il "Rilevamento minacce in tempo reale" dei Google Play Protect Services. tuttoandroid.net scrive