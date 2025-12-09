La pace mediata da Trump tra Thailandia e Cambogia crolla riprendono le ostilità | diversi morti e feriti

Today.it | 9 dic 2025

Donald Trump lo avevo incluso in uno degli otto conflitti tra due paesi belligeranti a cui aveva "posto fine" nei primi otto mesi del suo mandato. Il suo roboante intervento, che altro non era che una minaccia di aumento di dazi commerciali, aveva portato lo scorso ottobre alla firma della tregua. 🔗 Leggi su Today.it

pace mediata trump thailandiaCambogia e Thailandia tornano a sparare, vacilla la pace di Trump - Almeno 4 le vittime dei raid dell'esercito thailandese, dopo gli scontri al confine. Segnala avvenire.it