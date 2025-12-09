La pace mediata da Trump tra Thailandia e Cambogia crolla riprendono le ostilità | diversi morti e feriti
Donald Trump lo avevo incluso in uno degli otto conflitti tra due paesi belligeranti a cui aveva "posto fine" nei primi otto mesi del suo mandato. Il suo roboante intervento, che altro non era che una minaccia di aumento di dazi commerciali, aveva portato lo scorso ottobre alla firma della tregua. 🔗 Leggi su Today.it
Nella puntata di oggi del Mondo: in Africa una pace mediata da Donald Trump. Un quartiere di Roma si mobilita per lo spazio pubblico. Con Andrea Spinelli Barrile e Sarah Gainsforth. - facebook.com Vai su Facebook
Che fina ha fatto l'accordo di pace firmato tra i due Paesi a luglio, mediato dalla Malesia e benedetto dal presidente USA Donald Trump? Se lo chiede sempre la BBC nella sua analisi @battgirl74 Vai su X
Cambogia e Thailandia tornano a sparare, vacilla la pace di Trump - Almeno 4 le vittime dei raid dell'esercito thailandese, dopo gli scontri al confine. Segnala avvenire.it
