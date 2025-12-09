La nuova truffa degli Sms | come funziona e quali numeri non richiamare

Una nuova truffa via SMS sta mettendo in allerta la polizia postale. Gli utenti ricevono messaggi che invitano a richiamare numeri con prefissi 892 o 893, fingendo di comunicare informazioni importanti. È fondamentale riconoscere questi messaggi per evitare truffe e non richiamare mai quei numeri, che potrebbero compromettere la sicurezza dei propri dati.

Sms che invitano le persone a richiamare numeri con prefisso 892 o 893.É questa la nuova truffa telefonica segnalata dalla polizia postale che spiega "Se si riceve un Sms che invita a contattare un numero che inizia con 892 - 893, con la scusa di informare su un'importante comunicazione che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

