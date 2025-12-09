La nuova Mercedes-Benz GLB

(Adnkronos) – Mercedes-Benz presenta la nuova GLB, ora completamente elettrica e disponibile in versione a cinque o sette posti, che unisce design SUV deciso, grande abitabilità e un inedito ecosistema digitale basato sul nuovo sistema operativo MB.OS. Il modello è già configurabile e ordinabile in Italia nelle versioni ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS.

