La nuova Mercedes-Benz GLB

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mercedes-Benz presenta la nuova GLB, ora completamente elettrica e disponibile in versione a cinque o sette posti, che unisce design SUV deciso, grande abitabilità e un inedito ecosistema digitale basato sul nuovo sistema operativo MB.OS.  Il modello è già configurabile e ordinabile in Italia nelle versioni ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, .

