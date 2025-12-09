La nuova condotta sottomarina che potenzia la rete del gas in laguna
È già in esercizio il nuovo tratto della rete di distribuzione del gas a servizio a Venezia, recentemente completato da Italgas. Si tratta di una condotta sottomarina della lunghezza di 3,4 chilometri, la cui realizzazione ha previsto un investimento di circa 5 milioni di euro.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mazara. Francesco Foggia: dalle parole ai fatti. Nuova rete idrica per Costiera e Mazara Due. Accolta la mia interrogazione. Grazie all’amministrazione Finalmente dopo anni Borgata Costiera e Mazara Due avranno una nuova condotta idrica. Ringrazio l'amm - facebook.com Vai su Facebook
#OLBIA: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA NELL’ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE SUL RIO PADRONGIANUS Intervento in programma per giovedì 13 novembre 2025 dalle 8.30 alle 18.30 Interessate diverse frazioni nei Comuni di Olbia, #Loiri Vai su X
Un dissalatore e una condotta sottomarina per alimentare gli impianti: il progetto nella nuova bozza dell'Accordo - Una condotta sottomarina di 9 chilometri, una piattaforma galleggiante e un prelievo di acqua dal Mar Grande di circa 40 milioni di metri cubi all'anno. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it