La nuova condotta sottomarina che potenzia la rete del gas in laguna

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già in esercizio il nuovo tratto della rete di distribuzione del gas a servizio a Venezia, recentemente completato da Italgas. Si tratta di una condotta sottomarina della lunghezza di 3,4 chilometri, la cui realizzazione ha previsto un investimento di circa 5 milioni di euro.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

