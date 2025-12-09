La Nss di Trump è un corollario alla Dottrina Monroe L’analisi di O’Brein
“Questa National Security Strategy segnala una chiara priorità della resilienza economica, con particolare attenzione alla reindustrializzazione, alla sicurezza e all’indipendenza della catena di approvvigionamento, al dominio energetico e all’innovazione tecnologica”. La spiegazione è sintetica quanto efficace, e la fornisce direttamente Robert O’Brien in una “Spot Analysis” inviata dalla sua American Global Strategies — la società di consulenza privata avviata da O’Brien dopo l’uscita da incarichi diretti nell’amministrazione Trump, dove ha ricoperto come ultimo il ruolo di Consigliere per la Sicurezza Nazionale, dal settembre 2019 al gennaio 2021, ossia ha chiuso al National Security Council il primo mandato trumpiano. 🔗 Leggi su Formiche.net
La nuova strategia americana cambia tutto. E la Cina è al centro del cambiamento. La nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale pubblicata dall'amministrazione Trump è un documento che, dietro la retorica patriottica, rivela un cambio di paradigma totale
