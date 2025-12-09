La Notte nel Cuore raddoppia | ecco quando e perché la serie va in onda in doppio appuntamento
“ La notte nel cuore ” torna su Canale 5 con un doppio appuntamento ravvicinato che farà felici i fan delle serie turche. La soap andrà in onda stasera e domani, mercoledì 10 dicembre, come sempre in prima serata, confermandosi pilastro della fiction del canale. Un modo per accelerare verso il gran finale e tenere incollati allo schermo gli spettatori affezionati alla storia di Nuh, Melek e della famiglia Sansalan. La trama delle nuove puntate promette svolte emotive importanti. Harika ed Esat hanno finalmente deciso di rivedere il loro atteggiamento nei confronti della madre Sumru e dei fratellastri Nuh e Melek, dopo mesi di tensioni e rancori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La Notte nel Cuore trasloca: martedì sera e partenza tardissima, fan nel caos
La notte nel cuore, salta l’appuntamento serale del 16 settembre: oggi la soap turca non va in onda su Canale 5
La notte nel cuore torna a far parlare di sé: ecco perché è la serie del momento
Rogo nel cuore della notte, distrutte due vetture: c'è l'ipotesi del dolo - facebook.com Vai su Facebook
Cambio programmazione 1-7 dicembre: La notte nel cuore non raddoppia, torna Io sono Farah - La serie turca con Demet Ozdemir, complici gli ottimi ascolti che aveva registrato nella fascia del primo pomeriggio, erediterà il prime time di Canale 5 prendendo il posto di Tradimento, la cui ... Lo riporta it.blastingnews.com
Rutelli ad Atreju: “Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva…” – Video ilfattoquotidiano.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-4, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Pinto sigla la quarta rete! oasport.it
Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji internews24.com
Biasin critico: «Juve, cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione. E ora vedo anche questo rischio» juventusnews24.com
Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, c’è anche David Luiz sul prato ... juventusnews24.com
Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky lettera43.it