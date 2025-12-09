La Notte nel Cuore raddoppia | ecco quando e perché la serie va in onda in doppio appuntamento

Caffeinamagazine.it | 9 dic 2025

“ La notte nel cuore ” torna su Canale 5 con un doppio appuntamento ravvicinato che farà felici i fan delle serie turche. La soap andrà in onda stasera e domani, mercoledì 10 dicembre, come sempre in prima serata, confermandosi pilastro della fiction del canale. Un modo per accelerare verso il gran finale e tenere incollati allo schermo gli spettatori affezionati alla storia di Nuh, Melek e della famiglia Sansalan. La trama delle nuove puntate promette svolte emotive importanti. Harika ed Esat hanno finalmente deciso di rivedere il loro atteggiamento nei confronti della madre Sumru e dei fratellastri Nuh e Melek, dopo mesi di tensioni e rancori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

