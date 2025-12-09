La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 41esima puntata
Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 41esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Harika ed Esat parlano del loro comportamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e di come hanno trattato la madre per troppo tempo. Entrambi sono decisi a cambiare. Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla. Hikmet e Halil parlano dell'albergo che intendono comprare, anche se Hikmet non si fida di lui completamente.
