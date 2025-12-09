La Notte nel Cuore chiude entro Natale | la data ufficiale dell’ultimo episodio confermata da Davide Maggio
La Notte nel Cuore si avvia a concludere la sua lunga avventura, con l’ultimo episodio confermato da Davide Maggio. I fan della dizi turca, tra cui i protagonisti Nuh e Melek Çakirca, si preparano a dire addio alla serie, che ha riscosso grande successo nel prime time di Canale 5, portando con sé un ricco bagaglio di emozioni e intrecci familiari.
La lunga avventura de La Notte nel Cuore sta per spegnere le sue luci proprio a ridosso delle feste. I gemelli Nuh e Melek Çakirca, volti simbolo della dizi turca che ha conquistato il pubblico del prime time di Canale 5, si preparano a salutare gli spettatori, trascinando con sé l’intera e complessa costellazione emotiva della famiglia Sansalan. Una chiusura che profuma di ultimo atto, arrivata dopo mesi di colpi di scena e tensioni familiari che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori. Secondo quanto confermato da Davide Maggio, l’universo narrativo di Siyah Kalp – questo il titolo originale della serie – si avvierà alla conclusione martedì 23 dicembre 2025, salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
