La Notte nel Cuore anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025
Nuh e Sevilay diventano finalmente marito e moglie, ma i problemi continuano a non mancare. Nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, mercoledì 9 dicembre 2025, il ragazzo entra infatti in sala operatoria, subito dopo lo scambio dei voti nuziali con la sua amata, per cercare di sconfiggere il tumore al cervello. Ecco le anticipazioni. . 1×102: Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per un intervento delicato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La Notte nel Cuore trasloca: martedì sera e partenza tardissima, fan nel caos
La notte nel cuore, salta l’appuntamento serale del 16 settembre: oggi la soap turca non va in onda su Canale 5
La notte nel cuore torna a far parlare di sé: ecco perché è la serie del momento
La notte nel cuore, anticipazioni mercoledì 10 dicembre: ansia per l’intervento di Nuh poi le lacrime - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Scrive fanpage.it
