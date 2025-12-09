La Notte nel Cuore anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025

Nuh e Sevilay diventano finalmente marito e moglie, ma i problemi continuano a non mancare. Nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, mercoledì 9 dicembre 2025, il ragazzo entra infatti in sala operatoria, subito dopo lo scambio dei voti nuziali con la sua amata, per cercare di sconfiggere il tumore al cervello. Ecco le anticipazioni. . 1×102: Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per un intervento delicato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

